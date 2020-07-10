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10 Temmuz 2020 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 10:25:00

İşsizlik rakamları açıklandı

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TÜİK, nisan dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle izolasyonun en yoğun olduğu aylardan olan nisan ayında işsizlik Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, nisan dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,8 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 41,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile yüzde 41,1 oldu.

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