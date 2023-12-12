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12 Aralık 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 14:00:00

İşsizlik Fonu'ndan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödendi

Kaynak: AA

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İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü kasım sonu itibarıyla 187 milyar lirayı aşarken, Fon'dan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödeme yapıldı.

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi amacıyla 1999'da kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, ilk ödeme Mart 2002'de yapıldı. Bu tarihten Kasım 2023'e kadar ödeneğe hak kazanan 10 milyon 360 bin 216 kişiye toplam 67 milyar 535 milyon lira ödendi.

FONUN KASIM AYI RAKAMLARI

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fonun, kasım ayındaki toplam geliri 21 milyar 13 milyon 812 bin lira, toplam gideri ise 10 milyar 406 milyon 810 bin lira oldu.

Kasımda, önceki aylardan ödemesi devam edenlerle birlikte 370 bin 193 kişiye toplam 1 milyar 826 milyon 876 bin lira ödeme yapıldı.

Bu rakamlarla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu, kasım sonu itibarıyla 187 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

30 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

Etiketler : işsizlik sigortası fonu işçi işveren istihdam
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