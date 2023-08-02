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02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:23:00

İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti

Kaynak: AA

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İsrail Merkez Bankası, ülkede kitlesel protestolara ve siyasi krize yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle risk seviyesini yükseltti.

İsrail medyasına göre Merkez Bankası, "makroekonomik risk seviyesini orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye" çıkardı.

Bankanın 2023'ün ilk 6 ayına ilişkin raporunda, risk artışına neden olarak diğer faktörlerin yanı sıra "İsrail'deki hukuk sistemiyle ilgili yargı düzenlemesinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik" gösterildi.

Raporda, "yargı düzenlemesine ilişkin belirsizliğin ekonomideki risk payını artırdığı ve buna döviz kurundaki düşüşün eşlik ettiği" kaydedildi.

The Times of Israel haber sitesi, geçen hafta "Hükümetin önerdiği yargı düzenlemesi konusundaki siyasi belirsizliğin, İsrail para birimi şekelin yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 erimesine yol açtığını" aktarmıştı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin planladığı ve yargının yürütme üzerindeki denetimini sınırlandırmayı amaçlayan yargı düzenlemesi ülkede tartışma yaratmıştı.

Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma, iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması ve yargının bazı yetkilerinin Meclise devredilmesi gibi değişiklikler içeriyor.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmış ve yargı paketi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak en kritik yasa tasarılarından birini geçen hafta Meclisten geçirmişti.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı siyasi ve toplumsal muhalefetten tepkiler yükselirken, 30 haftayı geride bırakan kitlesel haftalık gösteriler ülke genelinde devam ediyor.

Etiketler : israil merkez bankası yargı düzenlemesi ekonomi
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