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09 Ekim 2023 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 13:08:00

İŞKUR bu yılın 9 ayında yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 66 bin 815'i erkek, 44 bin 636 kadın olmak üzere 111 bin 451 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kurumun, bu yılın 9 aylık bölümünde 900 bine yakın kişiyi işe yerleştirdiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız."

Etiketler : vedat ışıkhan işkur istihdam
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