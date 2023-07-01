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01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:45:00

İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu

Kaynak: AA

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk altı aylık döneminde 584 bin kişinin istihdamına aracılık etti.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 584 bin 43 kişiyi işle buluşturdu.

İşe yerleştirmede İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya izledi. Ardahan, Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane ise işe yerleştirmenin en düşük olduğu iller oldu.

EN FAZLA İSTİHDAM GENÇLERDE

Bu yılın ilk altı ayında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, turizm ve otelcilik elemanı en fazla işe yerleştirme yapılan meslek oldu. İşe yerleştirmede turizm ve otelcilik elemanlarını, özel güvenlik görevlileri ve satış danışmaları izledi.

Bu dönemdeki işe yerleştirmelerde 20-24 yaş grubundakiler ilk sırada yer alırken, istihdam edilenlerin yaklaşık yarısını ilköğretim ve ortaöğretim mezunları oluşturdu.

133 BİN 519 AÇIK İŞ İLANI VAR

Kayıtlı 133 bin 519 açık iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da, mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 307 bin 298 kadın, 1 milyon 312 bin 687 erkek olmak üzere toplam 2 milyon 619 bin 985 kayıtlı işsiz yer aldı.

2019'da 1 milyon 490 bin kişinin istihdamına aracılık eden kurumun, iş yerleştirme kapasitesi Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 868 bine kadar düşmüş, salgının etkisinin azalmasıyla kurum, 2021'de 1 milyon 292 bin, 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturmuştu.

Etiketler : türkiye iş kurumu işkur istihdam
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