İŞKUR 2019 iş ilanları! İŞKUR güncel iş ilanları yayınlandı!

İŞKUR 2019 iş ilanları araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. İŞKUR güncel iş ilanları yayınlandı. Birçok kurum ve kuruluşun ilanlarını yayınladığı İŞKUR sayfasında kendinize uygun ilan bulabilmenizin imkanı var. İş ilanlarının güncel olarak yenilendiği İŞKUR ilanlarına vatandaşların ilgisi büyük. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre binlerce alım yapacağını duyurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi de bir ilan yayınladı. İŞKUR güncel iş ilanları yayınlandı....

İŞKUR 2019 İŞ İLANLARI!



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2019

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.

Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

JANDARMA SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ 2019



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin resmi gazetede yayımlanan ilamında göre fakülte bünyesinde eğitim verilmek üzere 220 erkek subay adayı öğrenci alımı yapılacak. Başvurular ise 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek ve 26 Temmuz’da saat 17:00’da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancıülke lise mezunu olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak)

(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşlarıesas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkinbölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak

TSE SÖZLEŞMELİ ALIM 2019

TSE personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. TSE personel istihdamında 13 kişilik münhal kadrolar için 2 Kat Maaş ile ( 5 Yıl ve Üzeri ) 4 kişi NET Yazılım Geliştirme Uzmanı, 6 kişi Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı ve 1 Veri Ambarı Uzmanı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular için adayların 01/07/2019 tarihi saat 10:00 ile 13/07/2019 tarihi saat 23:59 arasında müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

DİĞER İŞ İLANLARI

İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

Temizlik görevlisinden büro memuruna, aşçıdan plastik enjeksiyon üretim elemanına, muhasebeciden grafikere pek çok iş kolundan binlerce personel için iş ilanları yer alıyor.

İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.