İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!

Asgari ücretle ilgili gelinen son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin, medyada yer alan çeşitli iddiaları yalanlarken, bir rakam veya oran vermedi, ancak "Görüşmelerin Aralık ayının ilk haftasında tamamlanmasını sağlayacak bir uzlaşmaya yakın olduklarını" açıkladı. Bilgin, asgari ücretin tespiti için işçi, işveren ve hükümetin katılımıyla aralık ayında başlayacak görüşmeler zincirine ilişkin olarak, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.

BASINDAKİ 4 İDDİA DOĞRU DEĞİL

Bilgin, 'kademeli, işe göre veya bölgesel asgari ücret' düşünüldüğüne dair haberleri yalanlayarak, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi. Bilgin, işverene sağlanan 75 liralık desteğin 100 TL'ye çıkarılacağı yönündeki haberleri de yalanladı ve bu desteğin zaten bittiğini hatırlatarak, "İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

KABİNEYE ANKET SUNULACAK

Bakan Bilgin, 'asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması' gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii her ihtimali, alternatifleri çalışıyoruz" dedi. Bilgin, asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının sorulması üzerine de, sonuçların çarşamba günü çıkacağını belirterek, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

Bakan Bilgin asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak "Aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz" dedi.

VERGİ DESTEĞİ DE MASADA

Hükümet kanadı, koronavirüs salgınının etkilerine karşı piyasayı desteklemek için daha önce asgari ücret için İşsizlik Fonu'ndan yapılan 75 TL ödemenin süresinin bittiğini, bu kapsamda yeni bir ödeme düşünülmediğini teyit etti.

Ancak Bakan Bilgin'in sözleri, 'işverene destek verilmeyeceği' anlamına gelmiyor, vergi indirimi gibi farklı yollarla verilebilecek destekler ihtimal dahilinde.

SON KARAR ERDOĞAN'IN

Hükümet, asgari ücretin yüksek belirlenmesi halinde, işverene de destek vermeyi değerlendirecek. Aynı şekilde, asgari ücret üzerinden alınan vergide işçi lehine indirim de masada olacak.

Bunun için önce Bakanlığın yaptırdığı araştırmanın resmi sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşılacak, ardından gelecek kabine toplantısında gündeme getirilecek. Aralık'ın ilk haftasında da işçi ve işveren temsilcileri Bakan Bilgin'in katılımıyla tek toplantıda asgari ücreti açıklayacak.

Geçmiş yıllarda asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında başlıyor, önce sendikaların, sonra işverenin ev sahipliğinde yapılan toplantılar, hükümetin arabuluculuğunda yapılan üçüncü toplantı ile sona eriyordu. Böylece asgari ücretin belirlenmesi bazen yılın son günlerine kadar uzuyordu.

GÜVENCE: ERDOĞAN'IN PRENSİBİ

AKŞAM, asgari ücret için yürütülen trafiği ve beklentileri her iki tarafta da araştırdı; hükümetin yaklaşımına dair izlenimlerini aldı. Buna göre son durum şöyle:

Taraflar, görüşmelerde dile getirdikleri beklentilerini ifade ederken, memur ve kamu işçileri için yapılan son sözleşmeyi, yıllık enflasyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" prensibini esas aldıklarını beyan etti.

Asgari ücret geçen yıl sonunda 2021 için yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. 2020 enflasyonu ise yüzde 14,6 olmuştu.

3.800-4.000 ARALIĞI

Asgari ücret rakamında bunların dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işveren tarafında yaptırdığı araştırma etkili olacak.

İşveren tarafında işletme sahipleri ve üst düzey yöneticilerden oluşan 700 kişilik, işçi tarafında da çeşitli sektörlerden 2,500 işçiyle yapılan görüşmelerle beklentiler toplandı. Taraflara, 'ne kadar bir asgari ücret bekliyorsunuz', 'asgari ücret ne kadar olursa sizin için iyi olur' ve 'ekonomik şartları da dikkate aldığınızda ne verilebilir' gibi sorular yöneltildi. Bakan Bilgin, araştırma sonuçlarını açıklamadı, ancak işçi ve işveren tarafında dile getirilen rakamların 3500 ila 4500 TL arasında değiştiği belirtiliyor.

Taraflar, asgari ücretin, bu rakamların ortalaması olan 3.800-4 bin aralığında belirlenmesinin tatmin edici olacağını söylüyorlar.

Bu rakama Asgari Geçim İndirimi rakamı dahil değil.