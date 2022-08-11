İş dünyasının temsilcileri, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanında çok büyük mesafeler kat ettiğini söyledi.

Yurt dışında da aktif çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu sayede, girişimcilerimizin dışa açılma sürecine destek veriyor, işletmelerimizin ihracata ve küresel yatırımlara yönelmelerini sağlıyoruz. Yurt içinde ise iş ve yatırım ortamını iyileştiren faaliyetlerde, mesleki eğitimde, lojistikte, KOBİ'lerin finansmana erişiminde öncü rol oynuyoruz. Girişimciliğin özendirilmesini, özellikle kadın girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Göreve yeni başladığında Kahramanmaraş'ta dönemin ABD Başkonsolosu ile ticarete ilişkin diyaloğunu paylaşan Hisarcıklıoğlu, Türk büyükelçilerinin son yıllarda ticari konularda çok yardımcı olduklarını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, 1960'larda yarım kalan bir hayal olan yerli ve milli otomobil konusunda da öncülük ettiklerini belirterek, "5 değerli temsilciyi yanımıza alarak yola çıktık ve yine ilk defa IP hakları ülkemize ait bir elektrikli arabanın fabrika açılışını 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gemlik'te yapacağız. Büyükelçilerimizin de bu araçlardan istediğini biliyorum. İnşallah DMO üzerinden ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.

"GÜÇLÜ DİPLOMATİK AĞ, TİCARETİMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"



TİM Başkanı Mustafa Gültepe de iletişim ve ulaşım teknolojilerinin sunduğu imkanlara rağmen, uluslararası ticarette bilgi asimetrisinin varlığını sürdürdüğünü dile getirdi. Türk ihracatçıların faaliyet gösterdiği pazarlarda karşılaştığı bu engeli dış misyonlar sayesinde daha rahat aştığına dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak şunu biliyoruz ki güçlü bir diplomatik ağ, ticaretimizin önünü açıyor. Türkiye şu anda, 253 dış temsilciliğiyle en çok dış temsilciği olan 4'üncü ülke konumunda. 2008-2016'da büyükelçilik açtığımız 39 ülkeye ihracatımızın ortalama yüzde 27 arttığını görüyoruz. Diplomatik misyonlarımızın, ticaretimize doğrudan katkısının yanında, hariciyemizin diplomatik kazanımları, hem ülke imajımızı güçlendiriyor hem de ihracatçılarımıza iş yapma kolaylığı sağlıyor."

Türkiye'nin Brand Finance 2022 Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 27 basamak birden atlayarak 22'nci sıraya yükseldiğini belirten Gültepe, bu başarıda emeği olan ihracatçıları kutladı.

Gültepe, küresel ekonomide ve güvenlikte endişelerin arttığı bir döneme girildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde, ticarette oluşabilecek aksaklıklara karşı, her daim yanımızda olan büyükelçilerimizle ihracat ailemizin yakın çalışmasının devam etmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Benzer şekilde, ihracatçılarımızın geliştirdiği ticari ilişkilerin, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde dış politikamızın elini güçlendirecek bir niteliğe sahip olduğuna inanıyorum."

"TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER MERKEZİ HALİNE GETİRMEK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"



DEİK Başkanı Nail Olpak da 37 yıldır, gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında ülkenin ticari diplomasi bayrağını taşımaya devam ettiklerini bildirdi.

"İş dünyamızın kuzey yıldızı DEİK'in gönüllü elçiler gibi çalışan iş konseylerinin sayısı, Paraguay'ın eklenmesi ve Liberya ile Botsvana'nın kurulma kararıyla 151'e ulaştı. Bunlardan 143'ü ülke iş konseyi, 7'si sektörel ve biri de diasporamız için Dünya Türk İş Konseyi." diyen Olpak, bu sabah iş konseyi başkanları ve büyükelçilerle 7 ayrı salonda toplantı düzenlediklerini söyledi.

Olpak, bu toplantılarda, Latin Amerika için iş dünyasının iletişim faaliyetlerinin artırılması ve serbest ticaret anlaşmaları (STA) yapılmasını, Avrupa için Yeşil Mutabakat'ın gündemde olduğu inşaat alanında 3'üncü ülkelerde iş birliği ve dijital dönüşümde KOBİ'lerle iş birliğinin dile getirilen hususlar arasında yer aldığını anlattı.

Balkanlar'da turizm ve tarım konularının da toplantıda ele alındığı bilgisini veren Olpak, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yeni STA'lar, daha fazla ikili görüşmeler ve oradaki sanayi sektörünün çeşitlendirilmesinde Türk firmalarının katkıları gibi konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Olpak, ABD ve Almanya ile sürdürülen stratejik iletişim çalışmalarına önem verdiklerini ve diğer ülkelerle de bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin normalleşmesiyle, kaybettiğimiz dönemi de kazanma gayretindeyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri, ortak gündemimiz. En büyük ticaret açığımız olan Asya-Pasifik Bölgesi ana başlıklarımızdan birisidir. Küresel salgınla beraber tüm dünyada öne çıkan dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamak ve öncülük etmek için Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Türkiye'yi bir dijital teknolojiler merkezi haline getirebilmek birinci önceliğimiz. Değişen, dönüşen, dijitalleşen ve rekabetçiliğin gittikçe daha da arttığı bir gelecek bizleri bekliyor. Baş döndüren