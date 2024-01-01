İş dünyası yeni yıldan umutlu... En kötü geride kaldı, 2024 milat olacak

2024'TE GÜZEL BİR TARİH YAZILMALI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: 2023'te hepimizi derinden etkileyen deprem felaketleri, Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılar ve şehitlerimiz yüreklerimizi alev alev yaktı. Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın. Ekonomide dönem dönem yaşadığımız sıkıntılarımızsa devletimizin aldığı kararlar ve Türk özel sektörünün dinamizmi, ihracat başarısı, yatırım iştahı ve büyüme arzusu ile aşılacaktır. Büyüme rakamlarımız da bunun teyididir.

FİYATLAR MAKUL DÜZEYE İNECEK

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Ülkemiz yüzde 3.9 büyüyerek küresel ekonomilerden pozitif ayrışmayı başardı. Nihayet yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde de G20'nin en çok büyüyen 2'nci ülkesi oldu. Ancak Türkiye ekonomisi için enflasyonist sürecin henüz sonuna gelinmiş değil. Nihayetinde fiyat artışlarının 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceği tahmin edilmektedir.

YATIRIM YAPAN KAZANACAK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: 2024 yılı büyük düşünen, stra-tejik yatırım yapan ve fırsatları lehine çevirebilenlerin yılı olacak. Özellikle Güneydoğu Asya'dan gelecek rekabet baskısı fırsata çevrilmeli, işbirliklerine varılarak partnerlik ve lojistik üssü olma gibi fırsatları değerlendirerek pazarlarımızı ve ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz. Kapasite kullanım oranlarını yüzde 80'lerin altına düşürmeden üretmeye devam etmeliyiz.

ÖNCELİKLİ HEDEF DÜŞÜK ENFLASYON

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: 2023 Türkiye için önemli bir yıl oldu. Hevesle başladığımız yıl, 6 Şubat'taki depremle hepimizin yüreğini paramparça etti. Deprem, ekonomimizi de ağır şekilde etkiledi. Bu yıl genel seçimlerin ardından gerçekleştirilen para ve maliye politikası değişiklikleriyle Türkiye ekonomisi olumlu yönde ilerledi. Yeni yılın öncelikli hedefi enflasyonu düşürmek. Bu süreçte yaşanabilecek risklerin de geçici zorluklar olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

KATMA DEĞERLİ İHRACATI ARTIRACAĞIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu: Üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüreceğiz. Ticaretin kuralları hızla değişirken; sektörümüzün bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurması için ihracatçı firmalarımızın ürünlerine 7/24 ulaşım imkanı veren Trade365 projemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Katma değerli ihracatı artırmak adına yeni dönemde yüksek teknolojili ürünlere adaptasyonuna odaklanacağız.

KAYIPLARI İKİNCİ YARIDA TELAFİ EDERİZ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: Türk tekstil sektörü olarak 2023 yılının sonunda ihracatı bir önceki yıl da olduğu gibi 13 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyorduk ancak, küresel ticaret dar bir koridordan geçiyor. Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı büyük yıkım sebebiyle 2023 yılını, kayıp yıl olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında çok daha güçlü bir ihracat atağı gerçekleştirerek, kayıplarımızı telafi edebiliriz.

KUR AÇISINDAN RAHAT OLUR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: 2024 en kötünün artık daha geride kalmaya başlayacağı bir yıl olarak görülmeye başlandı. Hala enflasyona dair belirsizlikler olsa da artık en üst noktasının büyük bir ihtimalle aşıldığı konusunda genel bir kanaat hakim. Mevcut ekonomi yönetimi enflasyon konusunda başarılarını ispat etmeye başladıkça öz güven de artmaya başlayacak. 2024, inşallah bir terslik olmazsa, kur açısından da son 5 yılın en rahat ve huzurlu dönemi olacak.

BAKAN ŞİMŞEK'İN MESAJI: OLUMLU SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından 2024 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şimşek uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerini belirterek şu mesajı yayınladı: "2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.