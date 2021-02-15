  • BIST
    1558.56
  • Dolar
    6,9747
  • Euro
    8,4666
  • Altın
    407,8700
İstanbul
-0 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oya Eronat: CHP, içine HDP kaçmış bir partidir
İş dünyası Platin Dergisi ile Clubhouse'da bir araya geldi
Koronayla mücadelede yeni dönem bugün başlıyor
Telegram'ın da açığı bulundu
Ünlüler aşka geldi
Kendi kanıyla bakım yaptırdı
İlk kadın düeti
Pandemi şişkinliğinden kurtulmanın yolları
İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ yeni parti kurma hazırlığında
Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'ya sert tepki
Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan bir video paylaştı
Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini açıkladı!
Gara'daki 13 şehidimizin isimleri belli oldu
Yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
"3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"
'Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, milletimiz yüzümüze tükürsün'
Kadir Topbaş'a veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin...
Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti
Teröristbaşından 'Boğaziçi' itirafı
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:34:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 11:34:00

İş dünyası Platin Dergisi ile Clubhouse'da bir araya geldi

ABONE OL

‘İş dünyasının Clubhouse ile imtihanı' başlığıyla moderatörlüğünü Oya Yalıman'ın yaptığı Platin Dergisi resmi hesabından yapılan ilk yayın büyük ilgi gördü. Katılımcılar, kendi tecrübelerinin yanı sıra; iş dünyasının Türkiye için yeni olan bu sosyal mecraya nasıl yaklaştıklarını, mecranın marka iş birliklerine ne kadar uygun olup olmadığı üzerine fikirlerini paylaştılar.

İletişim Danışmanı Ali Saydam, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ve Youth Holding CEO'su Emrah Kaya'nın konuk olduğu Platin Clubhouse yayını iki bin kişi tarafından takip edildi.

Saat 21:30'da başlayan yayın, sürpriz isimlerinde katılımıyla gece yarısı saat 01:00'e kadar sürdü. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Şef Arda Türkmen, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Silk and Cashmere Kurucusu Ayşen Zamanpur ve Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih sosyal medyadaki bu tür platformların geleceğini ve ücretlendirilmesi gibi konularda önemli fikir paylaşımlarında bulundular.

EgonZehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, TOBB E-Ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Arzum Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Mehtap Yıldız ve Yatırımcı Cenk Serdar ise Z Kuşağı ve insan kaynağı politikalarının önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol alacağını yorumladılar.

Kültür-sanat dünyasının önemli isimlerinden Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Yönetmen/Tiyatro Yazarı Özen Yula, Yazar Aret Vartanyan, Yapımcı Elif Dağdeviren de Platin Clubhouse yayınına renkli yorumlarıyla katıldılar.

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Güvensan Kurucu Ortağı ve CEO'su Münteha Adalı, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Lale Şıvgın Dündar, Rolls-Royce Motor Cars Istanbul Pazarlama Müdürü Onur Cevahiroğlu, Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Özdemir ve Pfizer Almanya Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Gökhan Salmanoğlu da yayına yorumları ile katılan diğer isimler oldu.

Etiketler : platin dergisi iş dünyası clubhouse
Rap'in sırrı samimiyet

Rap'in sırrı samimiyet
Şarkıcı Altay ölümden döndü

Şarkıcı Altay ölümden döndü
Pandemide mutlu eden kutlama

Pandemide mutlu eden kutlama
Sahne özlemi dinmedi

Sahne özlemi dinmedi
İçine sinen projeyi bekliyor

İçine sinen projeyi bekliyor
Nostaljik şarkı

Nostaljik şarkı
Online ekmek kapısı

Online ekmek kapısı
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
Masumiyet için geri sayımda

Masumiyet için geri sayımda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER