İş dünyası Platin Dergisi ile Clubhouse'da bir araya geldi

İş dünyası Platin Dergisi ile Clubhouse'da bir araya geldi

İletişim Danışmanı Ali Saydam, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ve Youth Holding CEO'su Emrah Kaya'nın konuk olduğu Platin Clubhouse yayını iki bin kişi tarafından takip edildi.



Saat 21:30'da başlayan yayın, sürpriz isimlerinde katılımıyla gece yarısı saat 01:00'e kadar sürdü. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Şef Arda Türkmen, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Silk and Cashmere Kurucusu Ayşen Zamanpur ve Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih sosyal medyadaki bu tür platformların geleceğini ve ücretlendirilmesi gibi konularda önemli fikir paylaşımlarında bulundular.

EgonZehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, TOBB E-Ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Arzum Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Mehtap Yıldız ve Yatırımcı Cenk Serdar ise Z Kuşağı ve insan kaynağı politikalarının önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol alacağını yorumladılar.

Kültür-sanat dünyasının önemli isimlerinden Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Yönetmen/Tiyatro Yazarı Özen Yula, Yazar Aret Vartanyan, Yapımcı Elif Dağdeviren de Platin Clubhouse yayınına renkli yorumlarıyla katıldılar.

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Güvensan Kurucu Ortağı ve CEO'su Münteha Adalı, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Lale Şıvgın Dündar, Rolls-Royce Motor Cars Istanbul Pazarlama Müdürü Onur Cevahiroğlu, Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Özdemir ve Pfizer Almanya Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Gökhan Salmanoğlu da yayına yorumları ile katılan diğer isimler oldu.