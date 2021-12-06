Irak'tan Bayraktar TB2 adımı!

Irak'ın Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya karar verdiği belirtildi.

Aksam.com.tr'nin Defense Arabic'ten aktardığı habere göre, ülkede Irak ordusunun silahlanma bütçesinin bir parçası olarak 100 milyon dolar değerinde 20 Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya karar verildi.

Irak'ın tercihinin Rus yapımı MiG-29M2 savaş uçaklarını almaktan vazgeçerek onun yerine Türkiye'nin milli İHA'larını almaya karar verdiği haberleri Irak basınında geniş yer aldı.

Bağdat'taki bir Iraklı general konuyla ilgili Al-Araby Al-Jadeed gazetesine şunları söyledi:

"Bayraktar insansız hava araçları son yıllarda birden fazla yerde etkinliğini kanıtladı ve Irak'ın onları satın alması, Irak Hava Kuvvetleri'nin yetenekleri için önemli bir değişimi ve desteği temsil edecek."

Irak askeri heyetinin konuyu Türk yetkililerle görüşmek üzere önümüzdeki dönemde Ankara'ya geleceği belirtildi.

Anlaşma tamamlanırsa, Irak ile Türkiye arasında askeri alanda türünün ilk örneği olacak