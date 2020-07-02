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02 Temmuz 2020 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 14:15:00

İngiltere'nin önde gelen şirketleri 12 bin kişiyi işten çıkaracak

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İngiltere'nin önde gelen şirketleri sadece son iki günde yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

İngiltere’de 23 Mart’tan bu yana devam eden karantinadan kademeli çıkış yönünde atılan adımlara rağmen ülkenin önde gelen şirketleri, perakende mağazaları düşük talep nedeniyle son iki günde yaklaşık 12 bin kişinin işine son verileceği yönünde karar alındığını bildirdi.

Danışmanlık şirketi Accenture 700 kişinin, Virgin Money, Clydesdale Bank ve Yorkshire Bank ise toplam 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Başkent Londra’da dünyaca ünlü lüks alışveriş merkezi Harrods ise 700 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

İngiliz hava yolu Easy Jet ise bin 300 kabin görevlisinin ve 727 pilotun işten çıkarılacağını bildirdi. Gömlek markası TM Lewin 600, Top Shop mağazalarının bağlı bulunduğu Arcadia 500 kişinin işten çıkarılacağını açıklarken, perakende zincirlerinden John Lewis de mağazalarının bir kısmının kapatılmasının planlandığını bildirdi.

9 MİLYON KİŞİ MAAŞ DESTEĞİNDEN YARARLANIYOR

Dün İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanları ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus ise küresel operasyonlarından 15 bin kişinin işte çıkarılacağını, bunun bin 700’ünün İngiltere’deki operasyonlarında olacağını duyurmuştu.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

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