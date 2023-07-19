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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:32:00

İngiltere'de konut fiyatları mayıs ayında yüzde 1,9 arttı

Kaynak: AA

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Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, konut fiyatları, mayısta bir önceki ayki yüzde 3,2 artışa göre gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Ülkede ortalama konut fiyatları mayısta 286 bin sterlin oldu. Bu miktar, konut fiyatlarının zirveyi gördüğü Eylül 2022'deki seviyesinden 7 bin sterlin daha düşük ancak geçen yılın mayıs ayına göre 6 bin sterlin daha yüksek seviyede bulunuyor.

Konut fiyatları mayısta yıllık bazda İngiltere'de 304 bin sterlin, Galler'de 213 bin sterlin, İskoçya'da 193 bin sterlin ve Kuzey İrlanda'da 172 bin sterlin oldu. Konut fiyatlarında bir yılda en fazla artış yüzde 5 ile Kuzey İrlanda'da görüldü.

KİRALAR YÜZDE 5,1 ARTTI

ONS verilerine göre, Birleşik Krallık'ta konut kiraları ise haziranda yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

Konut kiralarında en yüksek artış yüzde 5,8 ile Galler'de görülürken, kiralar İngiltere'de yüzde 5,1 ve İskoçya'da yüzde 5,5 arttı.

Londra'da ortalama konut kiraları, haziranda yıllık bazda yüzde 5,3 ile Eylül 2022'den beri görülen en hızlı artışı kaydetti.

Etiketler : KİRA KONUT İNGİLTERE
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