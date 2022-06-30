VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
Kolombiya'da Petro'nun zaferi ve Latin Amerika'da yükselen sol
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak
FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi
Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı
Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi
Erol Evcil operasyonundan yeni detaylar! Kasadan servet çıktı
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı
Asgari ücrete ek zamda iki önemli mutabakat
Putin'den Finlandiya ve İsveç yorumu!
Erdoğan evine zaferle dönüyor
Arabesk gecesi
Yardımlara devam
Tekli heyecanı
30 Haziran 2022 Perşembe 11:48:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 11:48:00

İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri yardım sağlayacağını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, söz konusu desteğin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün NATO liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmak için acil destek çağrısında bulunmasının ardından geldiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 1 milyar sterlin askeri yardımın hava savunma sistemleri, mürettebatsız hava araçları, yeni elektronik savaş ekipmanı ve askerler için ekipman desteğiyle Ukrayna'nın savunma yeteneğini artıracağı kaydedildi.

Böylelikle İngiltere'nin savaşının başladığı tarihten bu yana Ukrayna'ya yaptığı toplam askeri yardım 2,3 milyar sterline ulaşacak.

"Ukrayna halkının arkasında durmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acımasızlığının, Ukraynalıların canını almaya ve Avrupa genelinde barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini bildirdi.

Johnson, "İngiltere'nin silahları, teçhizatı ve eğitimi Ukrayna'nın bu saldırıya karşı savunmasını dönüştürüyor. Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamak için Ukrayna halkının arkasında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da ülkesinin Ukrayna'ya olan bağlılığının gerçek ve sabit olduğunu belirterek, "Rusya, rota değiştirene kadar onların (Ukraynalıların) yanında olacağız. Bu askeri yardım, Rus saldırganlığına karşı mücadelelerini yoğunlaştırmalarına yardımcı olacak ve ihtiyaç duydukları savunma yeteneklerine sahip olmalarını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : NATO Rus saldırganlı Volodimir Zelenskiy
Yoğunluktan tarih belirleyemedik

Yoğunluktan tarih belirleyemedik
Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim

Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim
7 yıllık evlilikte kriz

7 yıllık evlilikte kriz
Bodrum'da enerji tatili

Bodrum'da enerji tatili
Çakal Melisa!

Çakal Melisa!
80'ler gecesi

80'ler gecesi
Renkli açılış

Renkli açılış
Çikolata aşkına

Çikolata aşkına
Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX