02 Şubat 2023 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 15:05:00
İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,0'e çıkardı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını bildirdi.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- İngiltere Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı
- "Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık"
- Dolugaz yeni araçları filosuna kattı
- Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı
- "Ocak ayında ihracat yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolar oldu"
- Borsa güne yükselişle başladı