  • BIST
    1055.92
  • Dolar
    7,2516
  • Euro
    8,6215
  • Altın
    477,8080
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk oyun şirketi Zynga'ya satıldı
Temmuz ayında yağışlar geçen yıla nazaran yüzde 37 azaldı
TBMM'de 35 personelde koronavirüs tespit edildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı
Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir
Pakistan'dan Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: 9 milletvekilinde koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Beyruk'taki felaketten dakikalarla kurtuldu! 'İnsanlar yerlere yığıldı...'
Bakan Çavuşoğlu Libya'da
Fenerbahçe, Lazio'nun dev teklifini reddetti
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
MSB'ye Din Hizmetleri Başkanlığı
Karadeniz ısınıyor! Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi
81 ilde virüs denetimi... İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
"Turizmin başkenti"nde kaçak yapılara geçit yok
Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı: Ders almayı başarmak zorundayız
İkinci el araç satışında flaş yenilik! 1 Eylül'de uygulanması bekleniyor!
Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona
Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş uyarı: Lütfen tedbir alalım
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı
06 Ağustos 2020 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 12:02:00

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

ABONE OL

İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bırakıldığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BOE) yapılan açıklamada, bankanın politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde sabit tuttuğu, tahvil alım programını da 745 milyar sterin seviyesinde bıraktığı kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, İngiliz ekonomisindeki bozulmanın önceden tahmin edildiğinden daha hafif olduğu, buna rağmen ekonomik toparlanmanın daha uzun zaman alabileceği belirtildi.

Tutanaklarda İngiliz ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzde 14 olan daralma beklentisinin yüzde 9,5 daralmaya çevrildiği hatırlatıldı.

Bu daralmanın son 100 yılda ülkede yaşayan en büyük yıllık bazlı daralma olacağı belirtilen tutanaklarda, işsizliğin de ilerleyen dönemde dikkate değer şekilde artabileceğinin altı çizildi.

Tutanaklarda ülkede giyim ve ev eşyası harcamalarının koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerine döndüğü, insanların evde daha çok vakit harcamasından dolayı daha fazla yiyecek harcaması yaptığı, öte yandan işletme yatırımlarının, eğlence harcamalarını zayıf seyrettiği kaydedildi.

EKONOMİK BÜYÜMEDE GÖRÜNÜM BELİRSİZLİĞİ

Tutanaklarda, ekonomik büyüme görünümünün olağanüstü şekilde belirsiz olduğu, ekonominin bu yıl yüzde 9,5 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 9, 2022 yılında ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Banka daha önce mayıs ayında 2021 yılında yüzde 15, 2022 yılında ise yüzde 3 büyüme beklediğini duyurmuştu.

Tutanaklarda ayrıca işsizliğin İngiliz hükümetinin ücretli izin programının ekim ayının sonunda tamamlanmasıyla yüzde 3,5'ten 7,5 seviyesine yükselebileceği kaydedildi.

Bankanın mevcut öngörüleri salgında ikinci bir sıçramanın yaşanmaması ve İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşması yönündeki senaryoyu esas alıyor.

Tutanaklarda ekonomik toparlanmaya dair açık bulgular görülmeden politika faizinin artırılmasının düşünülmeyeceği, ekonominin negatif faiz oranları ile canlandırılması seçeneğini ise değerlendirilebileceği kaydedildi.

PPK tutanaklarında, “Kurul, negatif politika faiz oranını geniş politika araçlarının yanında bir politika aracı olarak değerlendirmeye devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER