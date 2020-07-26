İnegöl'den Irak ve Rusya'ya şeftali ihracatı

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Rusya ve Irak'a şeftali ihracatına başlandığı bildirildi.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeftali bahçelerinde yaklaşık bir aydır hasat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hasadın 15-20 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Ulu, "Türkiye genelinde İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana, Karadeniz Bölgesi'nde de Trabzon, Amasya ve Çorum başta olmak üzere birçok ilimize şeftali gönderiyoruz. Verim ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. Şu an itibarıyla kilogram başına fiyatlar 4,5-5,5 lira." diye konuştu.

Ulu, ihracata yönelik girişimlerinin meyvelerini de toplamaya başladıklarını dile getirdi.

Karadeniz Bölgesi ile Adana ve İstanbul'daki bazı firmalarla görüştüklerini söyleyen Ulu, "Bu firmalara ürünleri biz gönderiyoruz, onlar da Rusya ve Irak'a ulaştırıyor." dedi.

Ulu, Orta Doğu ülkelerine de şeftali ihraç etmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.