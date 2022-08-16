İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi'nin, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla 1400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı anımsatıldı.

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, kampanya kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralandı.

"VATANDAŞLAR BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİ"

Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."