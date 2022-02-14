İndirim yapmayan yandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete'de yayınlandı. İndirim bugünden itibaren devreye giriyor.

DENETİMLER BAŞLIYOR

Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" demişti. Bunun üzerine başta TOBB olmak üzere, İTO, ATO ve TESK gibi birçok iş dünyası örgütünün temsilcisi de üyelerini indirime davet etmişti. KDV'deki indirimin market raflarına yansıması bugün test edilecek. İndirimin raflara yansıtılması için de denetimler sıklaştırılacak. Ticaret Bakanlığı'nın denetim elemanları gün boyu sahada olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını söyledi. Muş "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

SANALDA SİPARİŞ DURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün yaptığı açıklamada yasal zemin dahilinde en sert tedbirleri alacaklarını duyurmuştu. Bu arada bazı zincir marketler yeni KDV'ye göre güncelleme yapacağını belirterek dün sanal marketten sipariş kabul etmedi. Yapılan açıklamada fiyatlar güncellenince sipariş alınacağı belirtildi. Gıda Perakendecileri Derneği de (GPD) yaptığı açıklamayla "Bizler bir yandan KDV indiriminin raflara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan işbirliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz" sözü verildi.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre indirim 25 fasıldaki ürünleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemeyle meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, mamalar da KDV'si 1'e düşürülen ürünler arasında.

UCUZ ÜRÜNLERE MOBİLDEN TAKİP İMKANI GELİYOR

Bakan Nebati tarafından önceki gün duyurulan mobil uygulama 1 Mart'ta başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilecek uygulama ile fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Birlikten Berekete isimli mobil uygulama, ürünlerin ucuza satıldığı yerleri gösterecek. Öne çıkan kampanyalar listelenecek ve ürünlerin fiyat takibi yapılabilecek. Tüm işyerleri ve ürünlerin anlık takip edilebildiği uygulamada şu özellikler bulunacak:

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