Faturaya yeni destek geliyor

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, hem konut hem de ticari işletmelerde elektrik faturasını hafifleterek vatandaşın yükünü azaltmaya yönelik yeni bir çalışma yapıyor.

Daha önce kademeli hale getirilen ve en düşük zam oranıyla birinci kademe olarak belirlenen aylık 150 kilovatsaat tüketim, 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Yeni çalışmada ise yine birinci kademe kullanım miktarı ile faturadaki KDV, dağıtım bedeli ile ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımın miktarı üzerinde duruluyor. Ayrıca ticari işletmeler için de aynı şekilde kademelendirme ölçüleri, indirim ve destekler çalışılıyor.

5 BAŞLIKTA ÇALIŞMA

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak çalışmada 5 başlıkta yeni düzenlemeler çalışılıyor.

1- KDV ORANI YÜZDE 1'E DÜŞEBİLİR

Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirilmişti. Aynı şekilde elektrik bedelinden alınan yüzde 18 KDV de indirilebilir.

2- SÜBVANSİYON ORANI ARTABİLİR

Sanayi, mesken, ticarethane, tarım ve şehit ailelerine uygulanan çeşitli oranlardaki devlet katkısının artırılması üzerinde durulan bir başka konu. Elektrikte yüzde 50, Doğalgazda ise yüzde 75'e varan bu katkı arttırılabilir.

3- YOKSUL AİLELERE DESTEK YÜKSELEBİLİR

Faturalarını ödemekte zorlanan yoksul ailelere verilen elektrik fatura desteğinin artırılması üzerinde duruluyor. 2 kişilik aileye şu anda ortalama 103 lira destek veriliyor. Yaklaşık 2 milyon aileye halen sosyal yardım fonları üzerinden destek sağlanıyor.

4- GÜNLÜK ÇARPAN MİKTARI DEĞİŞEBİLİR

Faturaların yüzde 90'ı günlük 7 kilovatsaat üzerinden ve kilavatsaati 1,37 liradan hesaplanıyor. Bunun günlük 8 kilovatsaate çıkarılması, üzerindeki tüketimin ise 2,06 liadan faturalandırılması düşünülüyor.

5- ESNAFA AYRI TARİFE DÜZENLENİYOR

Özellikle küçük esnafı ve işletmeleri rahatlık sağlayacak, ticari ve sanayi elektrik abonelerine yönelik yeni bir düzenleme de aynı paketin içinde olacak.

EPDK: 32 KURUŞA ELEKTRİK ALINARAK ASTRONOMİK KÂR ELDE EDİLMİYOR

EPDK'dan yapılan açıklamada devletin tüm nihai müşterileri EÜAŞ üzerinden bu yıl da desteklemeye devam edeceği belirtilerek, "Bu yıl EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketleri ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü yaklaşık 60 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketiciler yaklaşık 70 milyar lira desteklenmektedir" denildi. Açıklamada, "Görevli tedarik şirketlerinin, EÜAŞ'tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 lira 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş fiyatlarla satış yaparak yüzde 330-546 kar yaptığı şeklindeki bilgi doğru değildir" denildi.

İBB'YE 'GAZ KARINDAN VAZGEÇ' ÇAĞRISI

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısında şu öneride bulundu: "Devlet, elektrik ve doğal gazı sübvanse ederken siz Halk Ekmek'e zam yaptınız. Niye Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz? Balıkçıyı, İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz. İBB'ye bağlı İGDAŞ İstanbulluya doğal gazı yüzde 23 karla satıyor. Varsa samimiyetiniz bu kardan İstanbullular lehine vazgeçin, desteğe hazırız."