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07 Ağustos 2022 Pazar 08:54:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 08:54:00

"İnce belli bardak" el yakıyor!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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İstanbul'un çayı ‘acılaştı' Kısa bir süre öncesine kadar en kaliteli mekanlarda bile 4-5 liraya içtiğimiz ince belli bardakta çayı, artık kafelerde 10 liradan aşağı bulmak mümkün değil. Bazı lüks mekanlarda fiyatlar 25 TL'yi buldu.

Pandemi döneminde uzun süre kapalı kalan mekanlar, geri dönüşte hem zarar telafisi hem de maliyet artışları nedeniyle fiyatlarına ciddi oranlarda zam yaptı. Kısa zaman öncesine kadar kahvaltı mekanlarında sınırsız servis edilen, restoranlarda yemeğin ardından ücretsiz ikram edilen bir bardak çay, artık mekanlarda el yakmaya başladı. Çay ocakları ve kahvehanelerde 4-5 liradan satılan küçük bardak çay fiyatları, artık kafelerde 20 liraya kadar çıkıyor. Lüks mekanlarda fiyatlar daha da yükseliyor.

SEMTE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası'nın verdiği bilgiye göre, en ucuz fiyat çay ocaklarında geçerli. Çay ocaklarında küçük bardak çayın fiyatı oda tarafından 4.20 lira olarak belirlenmiş. Kahvehanelerdeki çay fiyatları ise semte göre değişiklik gösteriyor. Semtler maliyetine göre birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak ayrılmış durumda. En ucuz olan üçün sınıf kategoride yer alan semtlerde çay fiyatı 4.60 lira olarak uygulanıyor. İkinci sınıfta fiyat 5 lira, birinci sınıfta ise 5 buçuk lira olarak belirlenmiş durumda. Oda fiyatların bir kilogram çayın fiyatı ve diğer tüm giderler hesaplanarak titizlikle belirlendiğini vurguluyor.

ORTALAMA 10-15 TL

Ancak tüm mekanlarda maliyetler baz alınarak titizlikle fiyat hesaplaması yapılmıyor. Mekanların prestiji arttıkça maliyetten bağımsız olarak fiyatlar yükseliyor. AKŞAM Gazetesi'nin araştırdığı fiyatlara göre restoran ve kafe tarzı markalaşmış mekanlarda fiyatlar ortalama 15 lira civarında. Örneğin Midpoint Kalamış'ta küçük bardak çay fiyatı 15 TL. Aynı şekilde Emirgan Sütiş'te de bir bardak çay 15 liradan satılıyor. Teşvikiye Saray Muhallebicisi'nde ise çay fiyatı 12.5 TL. Ortalama kafelerde fiyatlar 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Lüks mekanlarda ise fiyatlar 40 liraya kadar çıkabiliyor. Lüks otellerde de çay fiyatları 20 ila 30 lira arasında değişiyor. Maçka St. Regis Otel'de ise çayın fiyatı tam 25 lira...

EN UCUZU KIRAATHANE

Mekan Fiyat (TL)

Kıraathane (Genel) 4.5-5.5

Dentur Vapur (Büyük) 10

Saray Muhallebicisi 12.5

Midpoint 15

Emirgan Sütiş 15

Fişekhane 15

Galataport Happy Moons 20

St. Regis Otel 25

1 LİRANIN ALTINA SALLAMA ÇAY

Marketlerde 1 kilogram siyah çayın ortalama fiyatı 75 lira civarında. Çaykur Tiryaki ve Doğuş Rize çayının fiyatları bu seviyede seyrediyor. Daha düşük kalite çayı 55-60 liradan almak mümkün. En yüksek kalite çayın bir kilogramı ise 100 lirayı aşıyor. Bir kilogram çay ile 300 bardak çay demlenebiliyor. Bu yolla bir bardak çayın maliyeti diğer girdiler hariç ortalama 25 kuruşa denk geliyor. 48'li Lipton sallama bardak çayın fiyatı da 40 lira. Yani bir bardak sallama çay hâlâ 1 liranın altına içilebiliyor.

Etiketler : çay zam istanbul
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