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13 Ocak 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 10:45:00

IMF yıl sonuna doğru dünya ekonomisinin toparlanmasını bekliyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonuna doğru toparlanmaya başlayacağını öngördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel büyümedeki son düşüşlerin sona ermek üzere olabileceğini belirten Georgieva, ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Georgieva, dünya ekonomisi üzerindeki fırtına bulutlarının yakında dağılabileceğine işaret ederek, "Dipten çıktığımızı düşünüyoruz." dedi.

IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini düşürmesini beklenmediğini belirten Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz." ifadesini kullandı.

Georgieva, yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat pahalılığı krizinin bitmediğini aktardı.

IMF BAŞKANI ABD'NİN BU YIL RESESYONDAN KAÇINABİLECEĞİ KONUSUNDA İYİMSER

Dünyayı hangi krizin beklediğini tahmin etmenin imkansız olduğunu belirten Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonucunu tahmin etmenin özellikle zor olduğunu ve iş gücü piyasalarının artan faiz oranları karşısında ne kadar dirençli kalmaya devam edebileceğinin de belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Georgieva, Çin'de Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların hafifletilmeye devam edilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının kötüleşmemesi halinde dünya genelinde bir resesyonun önlenebileceğini belirterek, ABD ekonomisinin de bu yıl resesyondan kaçınabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu, bir resesyon meydana gelse dahi bunun muhtemelen hafif olacağını ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva, ABD'de iş gücü piyasalarının dirençli olduğunu ve enflasyonla mücadele için faiz oranlarındaki artışlara rağmen tüketici talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : imf küresel ekonomi resesyon
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