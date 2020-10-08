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08 Ekim 2020 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 18:49:00

IMF: Sıkı karantina önlemleri ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni çalışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sıkı karantina önlemlerinin uzun vadede ekonomik toparlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısının 2. bölümünü "Büyük Karantina: Ekonomik Etkiyi İnceleme" başlığıyla yayımladı.

Kovid-19 salgınının yayılmasını kontrol altına almak için birçok ülkenin karantina önlemlerine başvurduğunun aktarıldığı raporda, ekonomik faaliyetin "dramatik" bir şekilde daraldığı kaydedildi.

- POLİTİKA YAPICILARA UYARI

Raporda, "Ekonomik daralmadan büyük ölçüde karantina önlemleri sorumlu olsaydı, kaldırıldıklarında hızlı bir ekonomik toparlanmanın beklenmesi mantıklı olurdu." denildi.

Karantina ve gönüllü sosyal mesafe önlemlerinin ekonomik durgunluğu tetiklemede neredeyse karşılaştırılabilir bir rol oynadığına işaret edilen raporda, "Karantina önlemleri kaldırılsa bile sağlık riskleri devam ederken ekonomiler potansiyelin altında işlemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Raporda, politika yapıcıların politika desteklerini kaldırma konusunda dikkatli olması ve ekonomik faaliyeti desteklemenin yollarını düşünmesi gerektiği vurgulandı.

- "SAĞLIK RİSKLERİNİN ÜZERİNE GİDİLMESİ ÖN ŞART"

Karantinaların salgını önemli ölçüde azaltabileceğinin vurgulandığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Karantina önlemleri, enfeksiyonu önemli ölçüde azaltmak için yeterince sıkı olmalıdır. Karantinaların enfeksiyonları azaltmadaki etkinliği, salgını kontrol altına almada başarılı olursa ve gönüllü sosyal mesafenin boyutunu sınırlarsa daha hızlı bir ekonomik toparlanmanın yolunu açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle karantinaların kısa vadeli ekonomik maliyetleri daha güçlü bir orta vadeli büyümeyle telafi edilebilir, bu da muhtemelen ekonomi üzerinde olumlu etkilere yol açabilir."

Öte yandan, IMF ekonomistleri tarafından konuya ilişkin "Kovid'in Gerçek Zamanlı Etkisi: Krizde Dengeyi Bulmak" başlıklı bir blog yazısı kaleme alındı. Yazıda, "Sağlık risklerinin üzerine gidilmesi güçlü ve sürdürülebilir ekonomik toparlanma için ön şart gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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