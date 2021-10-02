VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
Darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!
Drift caddesine kabartmalı şerit
Ölüm yıl dönümünde anıldı
Bakan Varank'tan CHP'li Salıcı'ya Ruhani dersi
Müşterilerinin kripto paraları çalındı
Olağanüstü yetkileri elinde toplamasına izin verilmedi
Taş devrine yolculuk
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama
Yay enerji dolacak, Boğalar şanslı döngüde... Haftalık burç yorumları
Gripsavar baharat çorbası
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı
"Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık"
ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor
İstanbul'da 39 ilçede aynı anda başladı! Didik didik aradılar
Aykut Kocaman istifa etti
02 Ekim 2021 Cumartesi 11:46:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 11:48:00

IMF kripto varlıkların hızlı büyümesinden kaynaklı finansal risklere karşı uyardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu, kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatların yanı sıra finansal istikrar sorunları yarattığını belirterek, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması gerektiğini bildirdi.

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Kripto Ekosistemi ve Finansal İstikrar Zorlukları" başlıklı bölümünü yayımladı.

Kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekilen raporda, kripto varlık teknolojilerinin daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi ödemeler için bir araç olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Raporda, merkezi olmayan finansın daha inovatif, kapsayıcı ve şeffaf finansal hizmetler için bir platform haline gelebileceğine işaret edilerek, potansiyel kazanımlara rağmen kripto varlıkların hızlı büyümesinin ve artan şekilde benimsenmesinin finansal istikrar zorlukları da doğurduğu aktarıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler için kripto varlıkların daha fazla kullanılmasının bazı faydalar sağlayacağına vurgu yapılan raporda aynı zamanda, özellikle varlık ve para ikamesi açısından, makro-finansal riskler de oluşturabileceği kaydedildi.

KRİPTO VARLIKLARIN PİYASA DEĞERİ 2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Raporda, kripto varlıkların piyasa değerinin büyük fiyat dalgalanmalarının ortasında önemli ölçüde büyüdüğü, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerinin 2020'nin başından bu yana 10 kat artarak Eylül 2021 itibarıyla 2 trilyon doları aştığı bildirildi.

Finansal istikrar risklerinin henüz sistemik olmadığına işaret edilen raporda, küresel etkiler ve çoğu ülkedeki yetersiz operasyonel ve düzenleyici çerçeveler göz önüne alındığında risklerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, kripto ekosisteminin ortaya çıkardığı zorluklar arasında kripto varlık sağlayıcılarından kaynaklanan operasyonel ve finansal bütünlük riskleri, kripto varlıkları ve merkezi olmayan finans için yatırımcı koruma riskleri ve bazı sabitkoinler (stablecoin) için yetersiz rezervler ve bildirimlerin yer aldığı ifade edildi.

Gelişmekte olan ekonomilerde kripto varlıkların artan ticaretinin istikrarı bozan sermaye akışlarına yol açabileceğinin hatırlatıldığı raporda, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması ve veri boşluklarını ele alarak kripto ekosistemini izleme yeteneklerini geliştirmesi gerektiği aktarıldı.

Raporda, sabitkoinlerin rolünün büyümesiyle düzenlemelerin, oluşturdukları risklere ve ekonomik işlevlerine uygun olması gerektiği vurgulanarak, kripto varlıkları benimseme (cryptoization) riskleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ekonomilerin makroekonomik politikaları güçlendirmesi ve merkez bankası dijital para birimleri çıkarmanın faydalarını göz önünde bulundurması gerektiği kaydedildi.

Etiketler : uluslararası para fonu kripto varlık imf
İyi bir tepki oyuncusuyum

İyi bir tepki oyuncusuyum
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
Fahriye'nin kurtları

Fahriye'nin kurtları
Kırmızı totem

Kırmızı totem
Kıyafetleriyle denize atladı

Kıyafetleriyle denize atladı
Teoman ikiledi

Teoman ikiledi
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Sete döndü

Sete döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER