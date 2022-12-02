IMF: Çin'in ekonomik toparlanması Kovid stratejisinde dengeyi ayarlamasına bağlı

Çin'in Guangco şehrinde düzenlenen Mali Forum'a çevrim içi katılan Georgieva, hükümetin mali istikrarın sağlanması için daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 karantinalarının ve gayrimenkul sektöründeki sorunların Çin'de ekonomik aktiviteyi azalttığına dikkati çeken Georgieva, "Çin'in ekonomik toparlanması Kovid stratejisinde dengeyi ayarlamasına bağlı." ifadesini kullandı.

IMF Direktörü, dış koşulların olumsuz seyrettiği bu dönemde tedbirlerin ekonomik etkilerinin azaltılmasının şart olduğunun altını çizdi.

IMF, gelecek yıl için dünya ekonomisinde yüzde 2,7 büyüme olacağını tahmin ediyor fakat yüzde 25 ihtimalle büyümenin yüzde 2'nin altına gerileyebileceği, dünyanın en az üçte birinin durgunluğa sürüklenebileceğine dair tahminleri de mevcut.

Çin'de imalat sektöründeki ekonomik etkinliğin öncü göstergeleri kasımda önceki aylardaki daralma eğiliminin sürdürdüğüne işaret etmişti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), önceki aya göre 1,2 puan azalarak 48'e düşmüştü.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, kasımda önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,4'e çıksa da büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Büyümenin öncü göstergesi sayılan endekslerde, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Büyük şehirlerdeki karantinalar, hizmetler sektöründeki işletmeleri de olumsuz etkilerken ekonomik etkinliklerde düşüşe yol açıyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda vaka sayısı artarken ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.