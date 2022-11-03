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03 Kasım 2022 Perşembe 16:48:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 16:48:00

IMF 2023'te Libya'nın Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ekonomi olmasını öngörüyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Libya'nın gelecek yıl yüzde 17,9 ile en hızlı büyüyen Orta Doğu ülkesi olmasını bekliyor.

IMF, Orta Doğu ülkelerinin 2022'deki ekonomik durumu ve 2023 beklentilerine ilişkin raporunu yayımladı.

Orta Doğu ülkelerinin 2023'teki büyüme hızına yönelik tahminlere yer verilen raporda, "Libya'nın gelecek yıl için ekonomik büyüme hızının, petrol sektöründe yaklaşık yüzde 22'lik genişleme ile yüzde 17,9'a yükselmesi ve buna göre 2023'te en hızlı büyüyen Orta Doğu ekonomisi olması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu ekonomilerinin 2022'de direnç gösterdiğine işaret edilen raporda, "Enerji ve gıda krizi özellikle 2023'te gıda güvensizliğine ve toplumsal huzursuzluğa yol açabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Etiketler : uluslararası para fonu imf libya orta doğu ekonomi
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