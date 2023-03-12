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12 Mart 2023 Pazar 12:02:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 12:02:00

İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.

Etiketler : murat kurum ilk iş yerim kura

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