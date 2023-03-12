İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu

İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.