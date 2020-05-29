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29 Mayıs 2020 Cuma 10:04:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 10:54:00

İlk çeyrek rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. 

GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

Sanayi sektörü 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 6,2 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 arttı.

GSYH 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 22,1 arttı, ihracatı ise yüzde 1,0 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,1 arttı ihracatı ise yüzde 1,0 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 14,6 arttı

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 19,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 38,6 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken bu oran 2020 yılında yüzde 38,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %40,7'den yüzde 42,1'e yükseldi.

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