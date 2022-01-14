İkinci el otomobillerde ÖTV etkisi!

Vatandaşlar "ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları düştü mü? ÖTV sonrası ikinci el araçlarda da fiyatlar düşecek mi?" yanıt arayan vatandaşlar sektör temsilcilerinden aradığı cevabı bulamadı.

ÖTV SONRASI İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Yapılan düzenleme sonrasında gözler ikinci el araç fiyatlarına çevrilmiş durumda. 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.

Geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi. Fiyatlarda ise ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi. En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.

OYDER: İKİNCİ ELDE STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇECEK BİR KARAR

Sektör temsilcileri kararın Ocak ayında alınmasının piyasanın önünü daha rahat görmesi açısından önemli bulurken, yüzde 50 ila 80 arasına iki ara barem koyulmasını olumlu karşıladı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin,1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, "Çünkü daha önce bir araç yüzde 50'den yüzde 80'e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz. Bayilerden araç topluyorlardı insanlar, bir süre bekletince fiyat artışı oluyordu doğal olarak. Aslında zam yapılmamasına rağmen fiyat artış oluyordu. Şimdi onu önlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar 10, 15 bin lira artacak diye aracı alıp 2-3 bekletmek istemez. Çünkü zaten alternatif maliyeti onu kurtarmaz" diye konuştu.

"ARAÇ BULUNURLUĞU KISITLI"

Ancak alım-satımı neredeyse durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasasının temsilcileri ise ÖTV düzenlemesinin fiyatlara sınırlı etki edeceğini kaydetti. Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, "ÖTV düzenlemesi uzun süredir sektör temsilcilerinin beklediği yüzde 50 ile yüzde 80 arasındaki anlamsız aralık ara baremlerle düzenlenmiş oldu. Ancak matrahlarda değişiklik olmadığı için, yani artış olmadığından sıfır otomobillere etkisi sınırlı olacaktır. Dolayısıyla bu da ikinci el otomobil fiyatlarında kısıtlı bir etki yaratacaktır. Yeni konulan baremlere giren sıfır araçların ikinci ellerinde geri gelme beklenir ancak bu geri gelmeyi de otomobil bulunurluğu etki edecektir. Araç bulunurluğu kısıtlı olduğundan yeni bareme giren araçların ikinci ellerinde de ciddi geri gelme beklemiyorum" açıklamasında bulundu.

"FİYATLAR DÜŞMEYEBİLİR"

Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker ise, "Yeni ÖTV matrah düzenlemesinin "0" araç satışlarına olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle A-B segmentleri ağırlıklı olarak araç fiyatlarında avantaj sağlayacaktır. Bu düzenlemenin etkilerini ikinci el pazarında Ocak ayı sonu itibariyle görmeye başlayabileceğimizi düşünüyorum. İkinci el pazarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan A-B ve B SUV segmentlerinde aynı oranda olmasa bile yapılan fiyat değişikliklerine paralel bazı araç modellerinde bir miktar geriye gelmesi söz konusu olabilir. Ama diğer taraftan tedarik sıkıntısının devam etmesi, talebin karşılanamaması durumunda talebin ikinci el araca yönelmesi, enflasyon ve kur karşısında yapılan değişikliklerinin etkisini yitirmesi durumunda fiyatlarda bir gerileme yaşanmama olasılığını da yüksek görüyorum. Ama her durumda araç satın almak isteyen ama pazardaki belirsizliklerden dolayı bekleyenler için bu belirsizlikler ortadan kalmış oldu. Bunun da gerek sıfır gerekse ikinci el araç satışlarına olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.