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29 Ocak 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 10:30:00

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü!

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İkinci el araç piyasasında koronavirüsün etkisiyle satışlar bıçak gibi kesildi. Piyasadaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedildi.

Koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası yüzde 100'e yakın artış yaşanan ikinci el araç fiyatlarında rüzgar tersine döndü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

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Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

FİYATLARA DA YANSIDI

İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

200 BİN TL'DE 20 BİN TL İNDİ

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN: FİYATLAR YENİDEN TOPARLANACAK

Ellerinde birikmiş stokların olduğunu bunların ise erimesinin 3-5 ayı bulabileceğini dile getiren Ertemel, aşı çalışmalarının hızlandırılması ile fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvime ilişkin ise haziran ayını işaret ederken, alım yapacak vatandaşların ise ellerini çabuk tutması yönünde çağrıda bulundu.

Ertemel salgının beklenenin aksine yeniden pik yapması ve otomobil fabrikalarının tekrardan kapatılması halinde ise geçtiğimiz yıla benzer senaryonun ortaya çıkabileceğini ve fiyatların da tekrardan yükselebileceğine yönelik de uyarıda bulundu.

Etiketler : OTO İKİNCİ EL ARABA FİYAT
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