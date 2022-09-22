Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!

İkinci el otomobil satışında getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Ak Partili kurmaylar çalışmaları hızlandırdı, düzenlemenin 60 maddelik torba kanuna eklenmesi bekleniyor.

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

50 BİN İLAN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.

Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

300 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

Kabahatler kanununa göre ceza miktarı 8 bin lira. Bakanlık bu cezanın caydırıcı olması için çalışma yaptı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin lira ceza kesilmesi gündemde.

Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Torba teklifin tümü üzerindeki mesai önümüzde hafta da devam edecek. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.

Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifine ilişkin Meclis'te toplantılar devam edecek. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı hafta sunulması bekleniyor.