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24 Aralık 2020 Perşembe 09:12:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 09:12:00

İkinci dalgaya karşı destekler devrede

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Pandemide ikinci dalgaya karşı kira ve hibe yardımını da içeren üç ayrı destek uygulamaya girdi. Kısa çalışma ödeneği için başvurular iki ay uzatılırken, KDV indirimi 3 ay daha sürecek.

KISA ÇALIŞMADA SÜRE UZATILDI

Salgın nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak tarihine uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla da 31 Aralık’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve mevcut yararlanan kişiler için de süre 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

BAŞVURU E-DEVLET’TEN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “31 Aralık’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri ise ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” dedi. Başvurular e-Devlet’ten yapılabilecek.

ESNAFA HİBE VE KİRA YARDIMI YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete’de yayınlanan bir başka kararla ise, esnafa 3 aylık hibe ve kira desteği. Esnafa 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden 14 Aralık itibarıyla esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergide muaf esnaf ve sanatkârlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar faydalanacak.

3 AY BOYUNCA 750 TL

Aynı tarih itibarıyla bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de destekten faydalanacak. Bu kişilere ayrıca kira desteği de sunulacak. Büyükşehirlerde 3 ay boyunca 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği verilecek.

KDV İNDİRİMİNE DEVAM KARARI

Vergi indirimlerinin süresi de 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülen iş yeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek.

31 MAYIS’A KADAR %8

Aynı kararla çok sayıda hizmet kolunda KDV oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek. Oranlar temmuz ayında yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmişti. Bu arada sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisinin oranı da 31 Mayıs 2021 sonuna kadar sıfırlandı.

Etiketler : pandemi koronavirüs ikinci dalga
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