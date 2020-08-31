31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:11:00
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.
TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıklandı. Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 9.9 daraldı. Beklenti yüzde 11 daralmaydı
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.
AYRINTILAR GELİYOR...
- İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
- Harekete geçildi! 2 şirkete petrol arama ruhsatı verildi!
- Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
- Yerli otomobilde fiyatları düşürecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar 24 milyon dolara ulaştı
- Cari açığa teknoloji freni