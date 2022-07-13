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13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:57:00

İki ülkeden doğal gaz krizine karşı hamle!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 140. gününe girdi. Avusturya ve Almanya muhtemel bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapma kararı aldı. Bu konuda ortak bildiriye imza atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 140. gününe girdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Başkent Viyana'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğal gaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.

Habeck, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler ile de görüştü.

- "ENERJİYİ TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor." dedi.

"Doğal gaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz." şeklinde konuşan Habeck, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattında yaşanan teknik sorunun giderilmesini beklediklerini ifade etti.

- "DOĞAL GAZ TEDARİKİ İÇİN AVRUPA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI"

İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğal gaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa'nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı, doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

10:00 Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasında Rusya'nın roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

06:00 Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

05:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB üyesi ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam 13.8 milyar euroluk Rus varlığını dondurduğunu ifade etti.

04:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin, Rus gazına olan bağımlılığının büyük ölçüde azaldığını ve geçen yıl yüzde 40 civarında olan bu oranın, bu yıl yüzde 25 olduğunu söyledi.

03:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" belirtti.

02:00 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'da "temel hizmetlerin" finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurdu.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini açıkladı.

00:00 İran, Ukrayna savaşı için Rusya'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine dair ABD yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaya yanıt verdi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin UKRAYNA RUSYA SAVAŞ PETROL
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