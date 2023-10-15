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İhtiyaç sahibi ailelere ekimde 580 milyon lira ödeme yapıldı
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15 Ekim 2023 Pazar 09:40:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 09:40:00

İhtiyaç sahibi ailelere ekimde 580 milyon lira ödeme yapıldı

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ekim ayı içerisinde 580 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını belirtti.

Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon TL yatırdık" dedi.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş sed ödeme
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