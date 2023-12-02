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02 Aralık 2023 Cumartesi 10:17:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 10:17:00

İhracatta kasım rekoru

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar olduğunu belirterek, "Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

"KASIM AYINDA İTHALATIMIZ YÜZDE 5,6 AZALDI"

İthalatımızdaki azalış trendi ağustostan bu yana devam ediyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında ithalatımız geçen yılın aynı aylarına göre azalmıştı. Kasım ayında da ithalatımız yüzde 5,6 oranında azaldı. 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece kasım ayında dış ticaret açığımızda da bir önceki yılın kasımına kıyasla yüzde 32,6 oranında bir azalış meydana geldi. Dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara geriledi. Bu şu anlama geliyor, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında dört ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi bir gerileme var. İthalatımızda ciddi bir gerileme var. Eylül ayında nasıl cari işlemlerde fazla verdik, ağustos ayında çok az bir açığımız vardı. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz. Az bir miktar fazla da olabilir. İki hafta sonra rakamlar açıklandığında ekim ayını göreceğiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan daha artarak kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. İlk iki ay malum deprem felaketinden dolayı ciddi bir açığımız oluşmuştu. İlk iki ayda aşağı yukarı 26 milyar dolar bir açığımız vardı. Eğer o trendle devam etseydik 150-160 milyar dolar dış ticaret açığı ile karşılaşabilirdik. Yüzde 60'a kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmüş olurdu. Artık son dört ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75-77-81-82 arasında değişmekte. Bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Etiketler : ömer bolat ihracat kasım rekor
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