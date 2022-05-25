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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:17:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:17:00

İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık

Kaynak: AA

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İzinli gönderici yetkisiyle taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleri, izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilebilecek.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrüklerde beyan anında bilinmeyen ve sonradan öğrenilen kıymet ve matrah unsurlarının "istisnai kıymetle beyan"da bulunma süresinin tespitinde, muamelenin mükellefin muhasebe kayıtlarına giriş tarihinin esas alınması, bu suretle faturalandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların, beyanda bulunma süresinin tespitinde dikkate alınması sağlandı.

Geçici depolama yerlerinden çıkarılacak eşyanın tesliminin, eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapıldı.

İhracat yükünün gümrük işlemlerinin herhangi bir bürokrasi olmaksızın tek noktada tamamlanması ve sürekli artış gösteren ihracat hacmiyle gümrük idarelerinde oluşan ihracat yükü taşıyan araç yoğunluğunun azaltılmasını teminen düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olmak üzere, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilmesine izin verildi.

Tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru tarafından belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemlerin beyanın verildiği gümrük idaresi adına gerçekleştirmesi sağlandı.

Ayrıca halihazırda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) ile beyan edilen e-ihracata konu eşyanın beyanında, operatörlere e-irsaliye ile BGB vererek eşyayı yurt dışı edebilme ve eşyanın faturasını BGB beyanının verildiği tarihten sonraki 7 iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan kapsamında gümrük idaresine beyan edebilme olanağı getirildi. Söz konusu değişiklikle özellikle elektronik pazaryerleri üzerinden yapılan satışlarda eşyanın gümrük işlemlerinin hızlandırılarak işlem sürelerinin kısaltılması ve mikro ihracatın desteklenmesi amaçlandı.

Yatırım iznine tabi olmayan antrepolarda olduğu gibi yatırım iznine tabi antrepolar için de izinlerin süresiz verilmesi düzenlendi ve beş yıllık süre uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, söz konusu antrepoların açma ve işletme izin sürelerinde, denetim ve kontrollerinde yeknesak uygulamaya geçilmesi ile bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandı.

Anonim şirket türünde kurulan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinin idari kadrolarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden oluşması yönünde düzenleme yapıldı.

Etiketler : Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliği Geçici depolama BGB beyanı BGB
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