İhracatta cumhuriyet rekoru

Güçlü Türk ekonomisi hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla tüm hızıyla büyüyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin de etkisiyle aydan aya artan ihracat, yeni rekorlara imza atıyor. Temelleri sağlam güçlü Türk ekonomisi, yılın ilk 6 aylık döneminde ihracatta cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı.

İTHALAT RAKAMLARI AZALDI

Küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan euro bölgesinde, büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, Türkiye’nin ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 2.18 artışla 88.2 milyar dolara ulaştı ve cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığı, toplam 13 milyar 963 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi ise yüzde 11.3 azalarak 190.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İLK YARIDA EKONOMİ GÜÇLENDİ

2018 yılının ilk 6 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67.3 seviyesindeyken, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86.3 seviyesine yükseldi. Bu yıl dış ticaret açığında hızlı düşüş olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansıyla düşmektedir.”

BAYRAM SONRASI TOPARLANDI

Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle, haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bakan Pekcan, tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın, haziranın son 20 gününde yüzde 19.6 arttığına dikkati çekerek, “Bu yükseliş bayram nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır. Haziran ayı ihracatımız, GTS’ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.