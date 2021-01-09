İhracatçıya Şikago'da üs

Türk ihracatçıların ABD pazarında büyümesine yardımcı olacak ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ (TTM) Şikago’da kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle kurduğu TTM’nin video konferansla açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.



FİRMALARA ÇAĞRI

Türkiye’den sanayici ve tacirlere, ABD’de ‘tek durak ofis’ prensibiyle yardımcı olması amaçlanan TTM, sanayicilerin ürünlerini ABD’ye taşımak ve orada kalıcı olmasını sağlamak üzere hayata geçirildi. Merkez, ‘Turkish Trade Center Chicago’ (TTC Chicago) ismiyle, 10 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Törende konuşan Bakan Pekcan, temel amaçlarının bir taraftan ihracatı artırırken, bir taraftan da markalaşma, katma değer, yerli üretim, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirleriyle entegrasyonu geliştirmek olduğunu vurguladı. Kurulan merkezlerin, Türk firmalarına yurtdışında fiziken var olma; yurtdışında depolama; lojistik; tanıtım ve pazarlama bakımından çok önemli ve değerli imkânlar sunduğuna işaret eden Pekcan, merkezlerin Türkiye’nin yurtdışındaki tanıtım ve lojistik üsleri olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Ruhsar Pekcan, “İhracatçı firmalarımızı yurtdışındaki TTM’lerde bulunmaya ve sunulan imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

10 BİN METREKARE ALAN

• 8800 metrekare depo alanı

• 1500 metrekare ofis alanı

• 10 bin metrekare toplam alan

• 300 kişilik etkinlik alanı

• Aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesi.

HANGİ HİZMETLER VAR?

300’den fazla şirketin de lojistik merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekleniyor. TTC Chicago’da Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

HİNDİSTAN, BREZİLYA VE ÇİN’E DE TTM YOLDA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, şunları söyledi: “Bu projeyle ülkemizin makroekonomik hedefleriyle uyumlu olarak sanayicimizi ve ürünlerimizi yurtdışına taşımayı amaçlıyoruz. Şikago’da O’hare Havalimanı’nın hemen yanında 10 bin metrekarelik bir yer seçtik. Burada ofis depo gibi fiziki imkanların yanı sıra şirketlerimizin ABD’de duyabileceği her türlü hizmeti vereceğiz. Burada başarı hikayeleriyle dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz. ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM’ler kuracak, bu ağı genişleteceğiz.”

Akşam