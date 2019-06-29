İhracat artıyor ithalat azalıyor

Ekonomide emin adımlarla ilerleyen Türkiye, her türlü finansal saldırıya rağmen büyümesini sürdürüyor. Türk ekonomisi, hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla güçlenmeye devam ediyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin de etkisiyle aydan aya artan ihracat yeni rekorlara imza atarken, ithalatta da düşüş devam ediyor ve dış ticaret açığı hızla eriyor.

Makas hızla kapanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artışla 15 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 19.3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak bir milyar 838 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64.6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89.7'ye yükseldi.

5 aylık güçlü başarı

Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 4.9 artarak 72 milyar 666 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19.3 düşüşle 84 milyar 307 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67 azalışla 11 milyar 641 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.2 olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla son 10 yılın en düşük 5 aylık açığı verilmiş oldu. Öte yandan son 12 aylık dış ticaret açığı da 31 milyar 488 milyon dolarla Ağustos 2004'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Almanya ilk sırada

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı ve 7 milyar 576 milyon 795 bin dolara çıktı. Almanya, bir milyar 467 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Birleşik Krallık, 784 milyon dolarla ABD izledi.

Aslan payı kara taşıtlarının

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi; 2 milyar 336 milyon 166 bin dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları” oldu. “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ise bir milyar 611 milyon 605 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.