İhracat artıyor ithalat azalıyor

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor! Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Başkan Erdoğan'dan G-20'de 'Mursi' çağrısı! Başkan Erdoğan'dan G-20'de 'Mursi' çağrısı!
Kamyonunun altını kontrol ederken bacaklarından otomobil geçti Kamyonunun altını kontrol ederken bacaklarından otomobil geçti
İstanbul Havalimanı'nın 42 aylık serüveni kitap oldu İstanbul Havalimanı'nın 42 aylık serüveni kitap oldu
Mezuniyet dönüşü feci kaza... Çok sayıda ölü var Mezuniyet dönüşü feci kaza... Çok sayıda ölü var
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor
Damadı una bulayıp başında yumurta kırdılar Damadı una bulayıp başında yumurta kırdılar
Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı
1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu 1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu
Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı
Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor
Emre Alkin: TBB yapılandırması, köprüden önceki son çıkış Emre Alkin: TBB yapılandırması, köprüden önceki son çıkış
Başkan Erdoğan resti çekti: Ülkemize verilen sözler tutulmazsa adım atmayacağız Başkan Erdoğan resti çekti: Ülkemize verilen sözler tutulmazsa adım atmayacağız
Barcelona, G.Saray'ın transfer etmeyi planladığı Hagi için devreye girdi Barcelona, G.Saray'ın transfer etmeyi planladığı Hagi için devreye girdi
Batan Yunanistan en büyük havalimanını satıyor Batan Yunanistan en büyük havalimanını satıyor
Doktor, hasta yakını ile acil serviste çalışması şartı ile uzlaştı Doktor, hasta yakını ile acil serviste çalışması şartı ile uzlaştı
Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı
ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

İhracat artıyor ithalat azalıyor

Finansal saldırılara rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. İhracat, mayısta yüzde 12.1 artarak 15.9 milyar dolara çıktı. İthalat, yüzde 19.3 azaldı. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 31.4 milyar dolarla 2004'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ekonomide emin adımlarla ilerleyen Türkiye, her türlü finansal saldırıya rağmen büyümesini sürdürüyor. Türk ekonomisi, hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla güçlenmeye devam ediyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin de etkisiyle aydan aya artan ihracat yeni rekorlara imza atarken, ithalatta da düşüş devam ediyor ve dış ticaret açığı hızla eriyor. 

Makas hızla kapanıyor 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artışla 15 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 19.3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak bir milyar 838 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64.6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89.7'ye yükseldi. 

5 aylık güçlü başarı 

Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 4.9 artarak 72 milyar 666 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19.3 düşüşle 84 milyar 307 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67 azalışla 11 milyar 641 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.2 olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla son 10 yılın en düşük 5 aylık açığı verilmiş oldu. Öte yandan son 12 aylık dış ticaret açığı da 31 milyar 488 milyon dolarla Ağustos 2004'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. 

Almanya ilk sırada 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı ve 7 milyar 576 milyon 795 bin dolara çıktı. Almanya, bir milyar 467 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Birleşik Krallık, 784 milyon dolarla ABD izledi. 

Aslan payı kara taşıtlarının

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi; 2 milyar 336 milyon 166 bin dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları” oldu. “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ise bir milyar 611 milyon 605 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Başkan Erdoğan resti çekti
Başkan Erdoğan, Trump görüşmesi sonrası flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama
Başkan Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Korkunç infaz! Önce boğazını kesti daha sonra da...
40 bin sağlık çalışanına müjde
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
Böyle bir trajedi görülmedi: Ölen ile yaşayanı karıştırdılar
G.Saray resti çekti: Paranı verelim, mukaveleni feshet
Beğeni magandalığı
ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı konuşlandırdı
Staj primi müjdesi
G20 Osaka Zirvesi 2.gününde!
Çılgın yarış! F.Bahçe, G.Saray'ın teklifini 2'ye katladı
Son Dakika... Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı faiz oranı' kararı!
Tillerson'dan Kushner'e 'paralel diplomasi' suçlaması
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı!
Yeni hedef Mustafi
THY'den anlamlı paylaşım! Şehit Eren için uçağımız çok yakında Trabzon'da...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ