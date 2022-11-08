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08 Kasım 2022 Salı 16:48:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 16:48:00

Ifo: Yüksek gaz ve petrol fiyatları Alman ekonomisinde 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak

Kaynak: AA

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Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek gaz ve petrol fiyatlarının bu yıl Alman ekonomisinde 64 milyar avro reel gelir kaybına yol açacağını bildirdi.

Ifo tarafından gerçekleştirilen "Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde milyarlarca avroluk reel gelir kaybına yol açtığı belirtilerek, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar avro seviyesinde olacağı ve bunun da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.

Geçen yıl söz konusu reel gelir kaybının 35 milyar avroyu geçerek, GSYH'nın yüzde 1'ini aştığına yer verilen araştırmada, gelir kayıplarının gelecek yıllarda devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gelecek yıl yaklaşık 9 milyar avro veya ekonomik üretimin yüzde 0,2'si kadar reel gelir kaybının olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, 2021-2023 döneminde yaklaşık 110 milyar avro veya yıllık GSYH'nın yüzde 3'ine kadar reel bir gelir kaybı oluşacağını vurgulayarak, "Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-1981 ikinci petrol krizi sırasındaydı. 1973-1974'teki ilk petrol krizinin yüzde 1,5'lik bir kayba neden olduğunu hesaplıyoruz" ifadesini kullandı.

Reel gelirdeki mevcut düşüşün önümüzdeki birkaç yıl içinde devam etmesini beklediklerini aktaran Wollmershaeuser "Rusya'yı tedarikçi olarak kaybetmek, enerji fiyatlarının uzun vadede yüksek kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca Almanya enerji ithalatına olan bağımlılığından bir gecede kurtulamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ifo almanya doğal gaz petrol
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