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IEA, küresel gaz talep artışının yavaşlayacağını öngörüyor
10 Ekim 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 12:30:00

IEA, küresel gaz talep artışının yavaşlayacağını öngörüyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel gaz talep artışının gelecek yıllarda azalacağını öngörüyor.

IEA'nın 2023 Orta Vadeli Gaz Piyasa raporuna göre, dünyadaki gaz talep artışının 2017-2021 dönemindeki ortalama yüzde 2,5 seviyesinden 2022-2026 döneminde yüzde 1,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yeni bir döneme giren gaz piyasalarında 2011-2021 döneminde görülen güçlü büyümenin zayıflaması ve özellikle Avustralya, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Singapur ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da talebin düşmesi bekleniyor.

Söz konusu piyasalardaki talep yavaşlamasında yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm ve enerji verimliliğinde ilerleme etkili oluyor.

Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın ise gaz talebindeki büyümenin yoğunlaşacağı piyasalar olması bekleniyor. Çin'in, 2022-2026 döneminde beklenen küresel gaz talep artışının yarısını oluşturacağı öngörülüyor.

Dünyada 2025-2026 yıllarında devreye girecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleriyle küresel gaz piyasalarındaki arz sıkışıklığının kısmen rahatlayacağı tahmin edilirken, 2022-2026 döneminde küresel LNG kapasitesinin yüzde 25 büyüyeceği hesaplanıyor. Bu dönemde ABD'nin, yeni tesislerle dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumunu pekiştireceği öngörülüyor.

KIŞ YAKLAŞIRKEN GAZ FİYATLARI UYARISI

Rapora göre, bu yıl doğal gaz fiyatlarında düşüş olsa da belirsizlik ve riskler devam ediyor.

Arz sıkışıklığı devam ederken özellikle Avrupa'da LNG tedarikinin Rus gazından doğan boşluğu telafi etmek için yetersiz kalmasıyla, kış döneminin sert geçmesi durumunda fiyat oynaklığı riski endişe yaratıyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünya gaz piyasalarının yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Bu daha fazla belirsizliklerin olduğu yeni dönemin özellikleri, yavaşlayan talep artışı ve yüksek oynaklık. 2030'a kadar küresel gaz talebinin pik yaptığını görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gaz talebinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı seyir izleyeceğini kaydeden Sadamori, küresel LNG kapasitesinde birkaç yıl içinde önemli bir büyüme beklediklerini ve bunun arz sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : uluslararası enerji ajansı doğal gaz ekonomi
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