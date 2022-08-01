VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
Rusya Sudan'dan altın mı kaçırıyor?
HÜRJET ve MMU müjdesi
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun
Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa: Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman
IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı
Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu Osman Yağmurdereli
01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:16:00

IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yürütülen fesih girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin, "Akkuyu NGS projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedildiği" yönündeki basın açıklamalarının hukuken geçersiz olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, şirket tarafından yürütülen fesih girişiminin sözleşmenin tabi olduğu uluslararası hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'na aykırı olduğu belirtildi.

    IC İçtaş İnşaat AŞ'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında Rosatom ortaklı Rus Titan-2 şirketiyle yüzde 50-50 eşit oranda hissedar olduğu, T2-IC Ortak Girişim AŞ proje işvereni Akkuyu Nükleer AŞ ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi'ni 22 Temmuz 2019 tarihinde imzaladığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kamuoyuna duyurulan fesih girişimi bildirisinde yalnızca şirketimiz IC İçtaş İnşaat'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak sona erdirildiği belirtilmiştir. IC İçtaş İnşaat, Akkuyu Nükleer AŞ ile direkt hiçbir sözleşmenin tarafı olmayıp, Rus TİTAN-2 şirketi ile beraber kurulmuş olan T2-IC Ortak Girişim AŞ'nin, TİTAN-2 ile beraber eşit hak ve yükümlülüğe sahip yüzde 50 hissedarı konumundadır. Projede tüm işler her seviyede eşit hak ve sorumlulukta ortak olarak yürütülmektedir.

    Akkuyu Nükleer AŞ bir taraftan T2-IC Ortak Girişim AŞ'nin sözleşmesinin feshi girişimini bu çapta bir projeye göre son derece yüzeysel ve hukuk yönünden kabul edilemez gerekçelere dayandırmak isterken, diğer taraftan bu ortak girişimde IC İçtaş İnşaat ile eşit yönetim hakkına ve sorumluluğuna sahip Rus TİTAN-2 şirketinin alt şirketleri aracılığı ile doğrudan ve dolaylı olarak yüzde yüz hissedarı olduğu merkezi Rusya'da bulunan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile yeni sözleşme imzalamıştır. Bu büyüklükte bir projenin ana yüklenicisi olarak sözleşme imzalanan firmanın herhangi bir iş bitirme yeterliliği olmayan bir limited şirket olması da yapılan işlemdeki oldu bitti yaratma çabasını açıkça göstermektedir. TSM şirketi ile Akkuyu arasındaki bu sözleşme hem yerleşik hukuka hem de IC İçtaş İnşaat ile Rus TİTAN-2 şirketi arasında imzalı hissedarlar sözleşmesinde yer alan münhasırlık hükümleri içeren sözleşmeye açıkça aykırıdır."

    Akkuyu Nükleer AŞ'nin verdiği talimatla sahadaki işlerin durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin tek bir Rus şirketine hileli, hukuk tanımaz bir şekilde verilmesi, projenin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını bir oldu bittiye getirerek bitirmeye, projenin yönetim kadrolarında yer alan 3 bine yakın Türk personeli ve bu kadronun yönetiminde çalışan yüzde 93'ü Türk 25 bin kişilik çalışan kadromuzu tasfiye ederek Türk şirketlerini sadece standart inşaat işleri yapan alt taşeron seviyesine indirgemeye çalışmaktır. Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan basın açıklamalarında yer alan hususlar gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunda proje alanında her şey yolunda algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Akkuyu AŞ'nin hukuksuz fesih bildirimi kapsamında verdiği talimat çerçevesinde sahadaki işler durdurulmuş, on binlerce çalışanımız mağdur edilmemeleri adına ücretli izne gönderilmiştir. Belirtilenin aksine, teknik güvenliği gerektiren yapıların korunmasına ait işler kapsamında son derece sınırlı bir çalışma yürütülmektedir. Esasen fesih bildirimi ile birlikte sahada hukuken çalışma şartları ortadan kalkmış olup, sigortalar geçersiz hale gelmiş, işverenin yetkili personelimizin sahaya girişini engellemesi sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği şartları ortadan kalkmıştır."

    Etiketler : Akkuyu Nükleer AŞ IC İçtaş İnşaat Sanayi NGS projesi
    Saf Kalpli Tuğçe!

    Saf Kalpli Tuğçe!
    Afrodit yine evleniyor

    Afrodit yine evleniyor
    7 yıllık aşkta mutlu son!

    7 yıllık aşkta mutlu son!
    Mutluluklarına nazar değdi

    Mutluluklarına nazar değdi

    Hediye yerine hayvanlara bağış

    Hediye yerine hayvanlara bağış
    Yüzündeki değişim şaşırttı

    Yüzündeki değişim şaşırttı
    Sizin Adınıza utanıyorum

    Sizin Adınıza utanıyorum
    Korumasız geziyorum

    Korumasız geziyorum
    İnsani yardımda zirvedeyiz

    İnsani yardımda zirvedeyiz

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX