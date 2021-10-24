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24 Ekim 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 10:08:00

Hürjet, Malezya yollarında

Kaynak: SavunmaSanayist

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Detayları net olmamakla birlikte, Malezya Hava Kuvvetlerinin hafif taarruz uçağı alımı için açtığı ihaleye TUSAŞ Hürjet ile katılacak. İhaleyi kazanan firmanın gelecek yıl Mart-Nisan aylarında açıklanması bekleniyor.

Henüz detayları net olmamakla birlikte Malezya Hava Kuvvetlerinin bir filo (18 adet) hafif taarruz uçağı için 961.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor. Bu bütçenin yarısının (480.8 milyon dolar) ham palmiye yağı veya palmiye yağı ürünleriyle karşılanması da hedefleniyor.

SavunmaSanayist'in haberine göre, Malezya medyasından The Edge'e konuşan kaynaklara göre toplamda 9 adet şirket Temmuz ayı içerisinde ihale için gerekli olan belgeleri teslim aldı. Tekliflerin son iletilme tarihi olan 6 Ekim'e kadar ise toplamda altı adet şirket tekliflerini Malezya'ya iletti.

TUSAŞ, HÜRJET İLE İHALEYE KATILDI

Kaynaklara göre Malezya'nın ihtiyaçları kapsamında ek bir filo daha (18 adet) sipariş verilebilir. Malezya, daha önce yaptığı tüm askeri uçak alımlarını hükümetler arasında yürütülen müzakerelerle tedarik ediyordu ancak ilk kez açık ihale yöntemiyle uçak alımına çıkılıyor.

Malezya Hava Kuvvetlerinin hafif taarruz uçağı ihalesi için tekliflerini ileten firmalar ve ürünleri ise şöyle:

KAI/Kemalak Systems: FA-50

TUSAŞ: Hürjet

CATIC: L-15

Leonardo: M-346

Hindustan Aeronautics: Tejas

Rosoboronexport: MiG-35

Pakistan tarafından üretilen JF-17 Thunder savaş uçağı ise favori olarak görülmesine rağmen Malezya'nın açtığı ihaleye katılmadı. İhaleye son katılım tarihinin ise 22 Eylül'den 6 Ekim'e kadar uzatıldığı haberde not ediliyor. İhaleyi kazanan firmanın ise gelecek yıl Mart-Nisan aylarında açıklanması bekleniyor.

Malezya Hava Kuvvetlerinin ihale için isterleri ise şöyle:

Anlaşmanın imzalanmasından 36 ay sonra aşamalı bir şekilde uçakların teslimatına başlanması

Uçağın havadan yakıt ikmali kapasitesine sahip olması

Uçağın görüş ötesi menzile sahip füzelerle donatılabilir olması

Uçakta kullanılacak olan parçaların %30'unun yerli olarak karşılanması

Süpersonik hızlara ulaşabilme

Malezyalı kaynaklara göre Malezya Hava Kuvvetleri için 2018 yılında benzer bir ihale açıldı ve mevcut ihaleye teklif veren şirketlerin pek çoğu bu ihaleye katılım gösterdi ancak bütçe sorunlarından ötürü ihalenin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Etiketler : Uçak Malezya Hava Kuvvetleri JF-17 Thunder savaş uçağı Hürjet
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