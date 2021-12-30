Alman giyim devi, Türkiye'de üretimini genişletiyor

Koronavirüs salgını sonrası tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılar iyiden iyiye görünür olurken, Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye daha çok odaklandığı görülüyor.

Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.

CEO Grieder, Hugo Boss'un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.

Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.