VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçaklı saldırı
Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadığı konusunda öz eleştiride...
Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'böl ve yönet' taktiği uyguladığını belirtti
Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Hububat ve bakliyat ihracatı 10 milyar doları aştı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor
D ile Z harfi bahane, eğlence şahane
Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu
AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
Asgari ücret araştırma sonuçları açıklandı
Çevik kuvvetten şefkat eli
Orman Kütüphanesi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var
Su korkusuyla gelen şampiyonluk
WhatsApp'ta kafa karışıklığına son
Küçük dünyamızda mutluyuz
İçişleri Bakanı Soylu: Operasyonlar sonucunda uyuşturucu rotaları değişti
Irak'ta milis ve aşiret güçlerindeki "kontrolsüz silahların" toplanması isteniyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 17:30:00

Hububat ve bakliyat ihracatı 10 milyar doları aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hububat sektörünün Türkiye geneli ocak-kasım dönemi ihracatı yüzde 26,5 artışla 10 milyar 370 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR), yaptığı açıklamayla kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektörünün ihracatı artmaya devam ederken, hububat sektörünün Türkiye geneli ocak-kasım dönemi ihracatı yüzde 26,5 artışla 10 milyar 370 milyon dolara ulaştı.

Verilere göre, İHBİR'in kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,15 artış ile 288,3 milyon dolara çıktı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,25 artışla 1 milyar 78 milyon dolara ulaşırken, İHBİR'in ocak-kasım dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,68 artışla 2 milyar 617 milyon dolara çıktı.

Kasım ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken, İHBİR'in aynı dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, Irak ve Yemen oldu.

TÜRKİYE GENELİ EN FAZLA İHRACAT PASTACILIK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Verilen bilgiye göre, mal grupları olarak bakıldığında, İHBİR'de en fazla ihracat, 64,5 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 64 milyon dolarla ikinci sırada, 56,7 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

Kasımda, hububat sektörünün Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 259 milyon dolarla pastacılık ürünleri olurken, ikinci sırada 190,3 milyon dolarla değirmencilik ürünleri, üçüncü sırada ise 151,5 milyon dolarla bitkisel yağlar yer aldı.

"ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN EN ÖNEMLİ ŞEY FİNANSMAN KAYNAKLARINA ULAŞIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, şunları kaydetti:

"Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika kıtasındaki birtakım resesyon belirtilerine rağmen hububat bakliyat ve yağlı tohumlar grubu olarak hız kesmeden aylık rekorlarımızı kırarak büyümeye devam ediyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey finansman kaynaklarına ulaşım. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Finansa ulaşım, önümüzü ve hızımızı kesen en önemli unsur olarak gözükmekte. Sektörün finansa ulaşımı rahatlatılacak olursa 2023'te tekrar rekorlar kırmak üzere harekete geçeceğiz."

Taycı, fuar çalışmaları, satın alım heyetleri, sektörel ziyaretler, UR-GE faaliyetleri ve Türk dizisi projelerinde tam gaz yollarına devam ettiklerini bildirdi.

Etiketler : hububat bakliyat ihracat
Eren'den bir ilk

Eren'den bir ilk
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Kıyafet piştisinde iki katı fark

Kıyafet piştisinde iki katı fark
"Okulun jimnastikçi kızıydım"

"Okulun jimnastikçi kızıydım"
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX