Hububat hasadında ürün kaybını önlemek için teknik personel sahada olacak

Diyarbakır'da hububat hasadı döneminde biçerdöver kaynaklı ürün kaybının önüne geçmek için teknik personel tarlalarda görev alacak.

Diyarbakır'da yaklaşan hububat hasadı öncesi hazırlıklar sürüyor. Biçerdöverle yapılacak hasatta, ürünün tarladan depolanacağı alana yolculuğundaki dane kayıplarının önüne geçilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda verilen teorik ve uygulamalı eğitimle yetkilendirilen 100'ü aşkın teknik personel, önümüzdeki günlerde tarlalarda başlanacak olan hasatta kabul edilebilir sınırın üzerinde dane kaybına neden olabilecek biçerdöverlere müdahale edebilecek.

"Kaybı sıfıra indirmek için çalışmalar yapıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilin hububat ve bakliyat üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hasat döneminin yaklaşmasıyla arazide kontrolleri yapmak üzere teknik personeli eğittiklerini ve yetkilendirdiklerini anlatan Atalar, böylelikle ürün kaybının önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Her yıl hasat harman makinelerinin tamamını kontrolden geçirdiklerini ifade eden Atalar, "Teknik olarak yüzde 2'nin üstünde hasat kaybının olmaması gerekir ancak biz buna odaklanmıyoruz, bu kaybı sıfıra indirmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"Ayarları tutmuyorsa onu hasattan men ediyoruz"

Atalar, tarım teşkilatı olarak yeteri sayıda personel ve uzman ekibe sahip oldukları için artık arazinin her yerinde bulunduklarını söyledi.

Arazide devamlı olarak kontrol yaptıklarını ifade eden Atalar, şöyle konuştu:

"Kabul edilebilir sınırların üstünde bir ürün kaybı meydana geldiğinde direkt biçerdöveri durduruyoruz, ayarlarını yapıyoruz. Eğer ayarları tutmuyorsa onu hasattan men ediyoruz. Arazide biçerdöverlerin kontrolünü 100'ü aşkın teknik personelle gerçekleştiriyoruz ayrıca biçerdöverlere ısı ve nem ölçer ile GPS taktırdık. Bu sayede gerekli durumlarda anlık müdahaleler de yapabiliyoruz. Hasat zamanında kayıplara göz yumamayız."

"Bu milli bir servet"

Çok meşakkatli üretim sezonundan sonra elde edilen ürünün ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkati çeken Atalar, bu milli serveti korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Atalar, "Dünyanın geldiği noktada gıda arzının çok önemli olduğu bir noktada üretilen her şeyin her kalemine ihtiyacımız var. Bakanlık olarak bu işi sıkı tutuyoruz. Bu milli bir servet. Bu nedenle çiftçimizin buradan elde ettiği her bir gram ürünün korunması ve ambara girmesine ihtiyacımız var. Ürünün heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini uyaran Atalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçiler ürün kaybında şüphelendiği durumda anında operatörü uyarıp bize haber vermeli. Bunlar anlık gelişebiliyor. Biçerdöver operatörlerinden de istirhamımız daha fazla alanı biçme adına verim kaybına sebep olacak şekilde bir hasat yapmaması, yaptığı takdirde cezai müeyyidelerin geleceğini unutmamalarını istiyoruz."