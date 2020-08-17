Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1974 yılında kurulan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, Hollanda'ya 16 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatında bu sene 1 milyon dolar gelire ulaşması bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinde yetiştirilen yıllık ortalama 3 bin ton domates ile 2 bin ton acı biber, kırsal Kulaca Mahallesi'nde kurulan tesiste salçaya dönüştürülüyor.

Domates salçalarının tamamını iç pazara sunan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaklaşık 1000 tonluk acı biber salçasını ise Hollanda'ya ihraç ediyor. Hollanda'ya 16 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatını 65 tondan 1000 tona çıkaran kooperatif, 90 ila 100 kişiye ise istihdam sağlıyor.

Kooperatifin başkanı Ahmet Uğur, AA muhabirine, bu yıl biber salçası sezonunu açtıklarını, Hollanda'ya ihraç edecekleri 1000 ton biber salçasını hazırladıklarını söyledi.

Domates salçası için gelecek hafta çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Uğur, şöyle konuştu:

"Mevsimsel bazı sorunlar nedeniyle domateslerimizde aksilik yaşandı. Bu yüzden domates salçası üretimine önümüzdeki hafta başlayacağız. Ülkemizin çeşitli yerlerinde olan biberleri aldık. Biberleri Hollanda'ya salça yapmak için temin ettik. Bu yıl yine Hollanda'ya yaklaşık 1000 ton biber salçası göndereceğiz. Geçen sene yaptıklarımız bu sezon da devam edecek. Hollanda sattığı yarı mamul ürünlerini bizden alıyor. Her sene itinayla ürettiğimiz biber saçlarınını Hollanda'ya gönderiyoruz. Hollanda'ya verdiğimiz ürünün mali değeri 1 milyon doları bulacak."