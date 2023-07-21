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21 Temmuz 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 13:15:00

Hindistan ve Japonya, çip tedarik zincirini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Kaynak: AA

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Hindistan ve Japonya, çip tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Hindistan'ın The Economic Times haber kuruluşuna göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw ile Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Yasutoshi Nishimura tarafından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de imzalanan mutabakat zaptıyla taraflar, çiplerin tasarımı, üretimi, ekipman araştırması ve tedarik zincirini güçlendirme konusunda anlaştı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vaishnaw, herkesin esnek bir çip tedarik zinciri istediğini, bu konuda Hindistan ve Japonya'nın çok önemli iki ortak olduğunu belirtti.

Cip endüstrisinin 650 milyon dolardan 1 trilyon dolara ulaşan bir sektör haline geleceğine dikkati çeken Vaishnaw, bunun dünyanın birçok yerinde önemli bir büyümeye işaret ettiğini ve iki ülkenin bu konuda öncü olabileceğini söyledi.

Vaishnaw, Japonya'nın çip konusunda dünya lideri şirketlere ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Bu üssü Hindistan'a getirebilirsek, bu büyük bir kilometre taşı olacak." ifadesini kullandı.

Çin'in kritik görülen yarı iletken elementlerden galyum ve germanyumun ihracatını kısıtlamasının etkisine ilişkin soru üzerine Vaishnaw, bu elementlerin çok daha fazla kaynağı olması dolayısıyla kararın küçük bir etkisi bulunduğunu savundu.

Japon Bakan Nishimura ise Hindistan'ın insan kaynakları gücüne dikkati çekerek, "Birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanarak mümkün olan en kısa sürede somut projelerle ilerlemek istiyoruz." dedi.

Etiketler : hindistan japonya çip mutabakat
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