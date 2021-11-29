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29 Kasım 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 11:54:00

Heyecanlandıran haber! Türkiye'ye petrol müjdesi!

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye, petrolde üretim zincirine 45 yeni kuyu ekledi. Doğal gaz ve petrol üretiminin bütçeye katkısı ekim ayı itibariyle 1 milyar 261 milyon TL'ye ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Türkiye, petrolde üretim zincirine 45 yeni kuyu ekledi. Doğal gaz ve petrol üretiminin bütçeye katkısı ekim ayı itibariyle 1 milyar 261 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 1,5 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor. Türkiye'de üretilen ham petrol ve doğal gaz ile toplam tüketimin yüzde 10'u karşılanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karadeniz'de keşfedilen rekor doğal gazın evlere ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anadolu'da da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile ekonomiye destek sağlıyor.

SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ: 45 YENİ KUYU

Edilen bilgiye göre; geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 48'i üretim, 39'u arama, 19'u ise tespit olmak üzere toplam 236 bin sondaj gerçekleştirilerek 106 kuyu açıldı. Arama kuyularının 6'sı petrol, 7'si doğal gaz, tespit kuyularının 12'si petrol, 1'i doğal gazdı. Üretim kuyularının ise 45'i petrol açısından olumlu sonuçlandı.

KASAYA 1.5 MİLYAR TL

Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen üretim ve sağlanan gelirler de dikkat çekiyor. Buna göre, 2020'de 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretildi. Bu üretim sonucunda geçen yıl bütçeye 880 milyon TL gelir sağlandı. Bu yıl ekim ayında bu tutar 1 milyar 261 milyon TL olup yıl sonunda 1,5 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor.

TÜKETİMİN YÜZDE 10'U

2021 yılı ekim ayı sonu itibariyle 19.8 milyon varil ham petrol, 347 milyon metreküp ise doğal gaz üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Türkiye'nin günlük ham petrol üretim ortalamasının 65 bin 328 varil, doğal gaz üretiminin ise 1.15 milyon metreküp olduğu dikkat çekilirken arama ve üretimde yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediyor. Türkiye'de üretilen ham petrol ve doğal gazın toplam tüketimin yüzde 10'unu sağladığı vurgulandı.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı petrol metreküp doğal gaz
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